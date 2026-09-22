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Uta - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Uta reikšmė:Vardas, dažnai pasitaikantis Vokietijoje ir Japonijoje, gali turėti įvairias reikšmes, tačiau dažniausiai siejamas su „pirmu“ arba „pradžia“.
Vardo Uta populiarumas
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