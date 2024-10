Laisvalaikis namuose

Aktyviai leidžiant laiką su vaikais gryname ore be abejonės rūpinamės savo bei mažųjų sveikata, be to, toks laisvalaikis suteikia vaikams galimybę tyrinėti gamtą ir ją geriau pažinti. Tam, kad nereikėtų sukti galvos, kuo užsiimti gamtoje su vaikais, pateikiame kelias idėjas. Pasivaikščiojimai parke arba pažintiniais takais Šiltai apsirenkite, griebkite termosą karštos arbatos ir leiskitės kartu su šeima stebėti besikeičiančios gamtos.