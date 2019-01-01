Pensija

Prognazuojamos senatvės pensijos skaičiuoklė

Išbandykite pensijos skaičiuoklę - suvedę duomenis, gausite asmeninius, preliminarius skaičiavimus Vidutinė alga prieš mokesčius (EUR)
Darbo stažas metais
Skaičiuoti
Gautas rezultatas:
Tikėtina senatvės pensija – 0 Eur/mėn.
Bendroji pensijos dalis – 0 Eur/mėn
Individualioji pensijos dalis – 0 Eur/mėn
Apskaitos vienetai – 0
Skaičiuoklės duomenys ir prielaidos:
  • Skaičiuoklėje naudojami aktualūs, galiojantys dydžiai – pvz., minimalusis stažas (15 m.), būtinasis stažas (34,5 m.), bazinė pensija (298,45 Eur), apskaitos vieneto vertė (7,12 Eur) ir kt.
  • Apskaičiuojant pensiją skaičiuoklėje, daroma prielaida, kad joje nurodytas vidutinis darbo užmokestis ir jo santykis su vidutiniu užmokesčiu visoje šalyje visą laiką bus vienodas.
Skaičiuoti iš naujo
Spausdinti

