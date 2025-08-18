Kalendorius
„Nespausiu“, „Nepervesiu“, „Nesakysiu“ – trys taisyklės, kurios gali apsaugoti nuo sukčių apgaulių

Kibernetiniai sukčiai vis dar randa naujų būdų, kaip apgauti žmones, ypač vyresnio amžiaus asmenis. Aferistai ne tik siunčia melagingas žinutes, bet ir skambina telefonu bei apsimeta artimaisiais, banko darbuotojais ar net teisėsaugos pareigūnais. Sukčių tikslas visada tas pats – gauti asmeninę informaciją ir išvilioti pinigus. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (NKSC) ragina visus gyventojus būti atidžius ir laikytis esminių patarimų.
Kibernetinių sukčių atakų daugėja – nauja iniciatyva moko žmones atsparumo

Siekdama didinti valstybės kibernetinį saugumą ir visuomenės atsparumą, Krašto apsaugos ministerija pradeda plačią komunikacijos kampaniją „Nesakysiu! Nespausiu! Neperversiu!”. Jos metu gyventojus įvairiais būdais pasieks informacija, kaip apsisaugoti susidūrus su sukčiais.  „Valstybės kibernetinis saugumas labai priklauso nuo gyventojų sugebėjimo atpažinti grėsmes ir tinkamai reaguoti.
