HBO per Go3

Ištikimiausius „Go3“ televizijos žiūrovus birželį pasiekė žinia, jog „Go3“ prenumeratoriams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bus prieinamas „HBO“ turinys. Be to, šiomis naujienomis geros žinios nesibaigia – dabar „Go3“ televizija ir „HBO“ kviečia dalyvauti žaidime ir laimėti prizus! Kaip dalyvauti? Dalyvauti žaidime galite apsilankę TV3 portale esančiame konkurse „Atspėk! Epiniai, pasaulinę šlovę pelnę HBO serialai per Go3“ bei pateikę atsakymus. Bandyti laimę galima neribotą kiekį kartų.