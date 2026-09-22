Video shotai

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Konkursas pasibaigęs
LITHUANIA | SHORT FILM
594
Kvapnioji pedute
311
Draugystė
281
Akinukai
276
Žagsiukas
225
Suk ratelį
188
Kopa
183
Kopa smaguriauja
163
Atostogos
162
Povandeninis gyvenimas
129
98
Akimirka prieš skilusį ekraną
92
Pasismaginimas parke
87
87
Stomotologas
86
85
Geriausias laikas su šeima
84
81
Grotuvas vaikam
80
Bendravimas
79
Juokas graziausias
76
Katinėlis ir Robotas
71
61
Sabalas techno dainininkas
58
Snaigės žygis
51
Mano vidus yra išorės atspindys
30
Suk, suk ratelį
29
Turtingiausias žmogus pasauly
25
Vasaros popietė
25
Ramybės akimirka
24
Laukiam kiškės mamos
17
Beleką
16
Automobilių parodos
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Skrendam?
10
Labai skanu!
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Ir stirniukas duoną valgo
8
7
Lets go!
5
Pašokim kartu
4
Gimtadienis
4
Smagu žiemą
4
Pandia
4
Žmogus prieš pirmtaką
3
Danieliai užkandžiauja
3
Laukinė gamta vs. namų bosas
3
Malkininkai
3
Mano sutikti gamtos grožiai
3
APT dainuojantis vaikas
2
2
Tikutė žaidžia su savo mylimiausiu meškučiu
2
Car drift
1
Mini tornados UK
1
Saulėtekio atspindžiai Nevėžyje Kalėdų rytą
1
Tankas
1
Duonos tešlos degustacija
1
Ralis
1
Bam bam toks video
1
Žemaitijos Vairuotojai - patys stipriausi!
1
Vilkai ir aš
1
Kelionė pavasario link
1
Palangos vaibas
1
Gamta, kava, ramybė
1
Jautri kvapams :D
1
Kai dvejinasi akyse :D
1
Žuvytės, kurios išmoko nardyti per 2 dienas :)
1
Pusiaužiemis ir Ąžuolas
1
Gamta
1
1
Šokiai pokiai
1
Reketuojam broli
1
1
1
1
1
Gražiausi vasaros vakarai
1
Satino Žiedas
1
Švenoji, baltijos jūra.
1
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