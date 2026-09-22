Video shotai

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VideoSHOT'ai

Konkursas pasibaigęs

LITHUANIA | SHORT FILM
 594
Kvapnioji pedute
 311
Draugystė
 281
Akinukai
 276
Žagsiukas
 225
Suk ratelį
 188
Kopa
 183
Kopa smaguriauja
 163
Atostogos
 162
Povandeninis gyvenimas
 129
 98
Akimirka prieš skilusį ekraną
 92
Pasismaginimas parke
 87
 87
Stomotologas
 86
 85
Geriausias laikas su šeima
 84
 81
Grotuvas vaikam
 80
Bendravimas
 79
Juokas graziausias
 76
Katinėlis ir Robotas
 71
 61
Sabalas techno dainininkas
 58
Snaigės žygis
 51
Mano vidus yra išorės atspindys
 30
Suk, suk ratelį
 29
Turtingiausias žmogus pasauly
 25
Vasaros popietė
 25
Ramybės akimirka
 24
Laukiam kiškės mamos
 17
Beleką
 16
Automobilių parodos
 15
Skrendam?
 10
Labai skanu!
 9
Ir stirniukas duoną valgo
 8
 7
Lets go!
 5
Pašokim kartu
 4
Gimtadienis
 4
Smagu žiemą
 4
Pandia
 4
Žmogus prieš pirmtaką
 3
Danieliai užkandžiauja
 3
Laukinė gamta vs. namų bosas
 3
Malkininkai
 3
Mano sutikti gamtos grožiai
 3
APT dainuojantis vaikas
 2
 2
Tikutė žaidžia su savo mylimiausiu meškučiu
 2
Car drift
 1
Mini tornados UK
 1
Saulėtekio atspindžiai Nevėžyje Kalėdų rytą
 1
Tankas
 1
Duonos tešlos degustacija
 1
Ralis
 1
Bam bam toks video
 1
Žemaitijos Vairuotojai - patys stipriausi!
 1
Vilkai ir aš
 1
Kelionė pavasario link
 1
Palangos vaibas
 1
Gamta, kava, ramybė
 1
Jautri kvapams :D
 1
Kai dvejinasi akyse :D
 1
Žuvytės, kurios išmoko nardyti per 2 dienas :)
 1
Pusiaužiemis ir Ąžuolas
 1
Gamta
 1
 1
Šokiai pokiai
 1
Reketuojam broli
 1
 1
 1
 1
 1
Gražiausi vasaros vakarai
 1
Satino Žiedas
 1
Švenoji, baltijos jūra.
 1





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