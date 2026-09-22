Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 
Kalendorius

Zoriana - vardo reikšmė ir vardadienis

Vardo Zoriana reikšmė:

Iš slavų зоря (zoria) [ = žvaigždė, aušra].

Vardo Zoriana populiarumas

A B C D E F G H I J K L
M N O P R S T U V W X Y Z
Zabė Zabelė Zacarias Zach Zachar Zacharia Zacharij Zacharijas Zacharijus Zachary Zack Zackary Žadė Žadgailas Žadgailė Žadmantas Žadmantė Žadmina Žadminas Žadminė Žadvainas Žadvainė Žadvilas Žadvilė Žadvyda Žadvydas Žadvydė Žadys Zahar Žaibas Žaimantas Žaimantė Zaira Žaisdrė Žaisminta Žaizdrė Zak Zakaras Zakariah Zakarijas Zakarijus Zakariya Zakas Zakhar Žaklin Žaklina Žalgiris Žaltaras Žan Žana Žanas Žaneta Žanetas Žanna Žanneta Zara Zarah Žarija Zarina Žasmin Zasmina Žavinta Žavita Zbignev Zbignevas Zbigniev Zbignievas Zefirinas Žeimanta Žeimantas Žeimantė Žeimė Žeimena Žeiminta Žeimintas Žeimintė Žeimyna Žeimys Zelma Zelmas Žemė Zemfyra Žemuogė Žemvaldas Žemyna Žemynas Zena Zenas Zenė Ženeta Ženia Zenis Zenius Zenon Zenona Zenonas Zeus Žiba Žibūnė Žibuolė Žibutė Zidorius Židrita Žieda Žiedė Žiedūnas Žiedūnė Zigfrida Zigma Zigmantas Zigmantė Zigmas Zigminta Zigmund Žilvė Žilvija Žilvinas Žilvinė Žilvita Žilvitis Žilvys Zimal Zina Zinaida Žintautas Žintautė Zita Zitas Žiuljenas Živilė Živilis Ziville Ziyat Zlata Zlatan Zlatoslava Zoe Zofia Zofija Zoja Zoriana Zosė Žostarta Žostartas Žostartė Žostautas Žostautė Zoya Žozefina Žuljanas Zung Žutarta Žutartas Žutartė Žutautas Žutautė Zuzana Zuzanna Žvaigždė Žvaigždikas Žvaigždys Žvaigždžius Žvainys Žybantas Žybartas Žybartė Žydra Žydrė Žydrius Žydronė Žydrūnas Žydrūnė Žygailas Žygailė Žygas Žygauda Žygaudas Žygaudė Žygė Žygeta Zygfrida Zygfridas Žygimanta Žygimantas Žygimantė Žyginta Žygintas Žygintė Žygis Žygitas Zygmunt Žygvilas Žygvilė Žymantas Žymantė Žymas Žymė Žyvilas Žyvilė
REKLAMA

Į viršų