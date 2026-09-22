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Zenas - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Zenas reikšmė:Iš graikiško vardo Ζηνων (Zeno). Zenon – vedinys iš graikų dievo Dzeuso (Zeus) vardo. Dzeusas – pagrindinis senovės graikų dievas. Manoma, kad plačiąja prasme Dzeusas reiškia „dievas".
Vardadieniai: 12-08
Vardo Zenas populiarumas
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