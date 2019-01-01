Dalyvauk LIETUVOS TALENTŲ filmavimuose!
Kviečiame žiūrovus tapti naujojo sezono filmavimų dalimi ir patirti gyvos televizijos magiją iš arti.
Proga pamatyti įspūdingus pasirodymus ir neeilinius talentus: nuo dainininkų, šokėjų, akrobatų bei iliuzionistų iki komikų ir netikėčiausių numerių, dar nematytų Lietuvos televizijoje. Kiekvienas filmavimas – vis kitoks, kupinas naujų istorijų, veidų ir įkvėpimo.
Filmavimai vyks „Stage Lite Studio“, Ežero g. 2B, Antežeriai, rugsėjo 20 ir 21 dienomis, 13:00 ir 18:00 val.
Kiekvieno filmavimo trukmė – apie 3 valandas. Galite pasirinkti dalyvauti viename ar net keliuose filmavimuose.
Visų filmavimų metu Jūsų lauks loterija ir „Mobilus Miestas“ dovanos.
Norint dalyvauti, būtina išankstinė registracija el. paštu: [email protected]
(nurodykite dieną/-as, valandą/-as ir kiek žmonių atvyks).
Nepraleiskite progos tapti įspūdingo televizijos šou dalimi ir susikurti nepamirštamų įspūdžių.