Dalyvauk LIETUVOS TALENTŲ filmavimuose! 

 

 

Kviečiame žiūrovus tapti naujojo sezono filmavimų dalimi ir patirti gyvos televizijos magiją iš arti. 

 

Proga pamatyti įspūdingus pasirodymus ir neeilinius talentus: nuo dainininkų, šokėjų, akrobatų bei iliuzionistų iki komikų ir netikėčiausių numerių, dar nematytų Lietuvos televizijoje. Kiekvienas filmavimas – vis kitoks, kupinas naujų istorijų, veidų ir įkvėpimo. 

 

Filmavimai vyks „Stage Lite Studio“, Ežero g. 2B, Antežeriai, rugsėjo 20 ir 21 dienomis, 13:00 ir 18:00 val. 
Kiekvieno filmavimo trukmė – apie 3 valandas. Galite pasirinkti dalyvauti viename ar net keliuose filmavimuose. 

 

Visų filmavimų metu Jūsų lauks loterija ir „Mobilus Miestas“ dovanos. 

 

Norint dalyvauti, būtina išankstinė registracija el. paštu: [email protected] 
(nurodykite dieną/-as, valandą/-as ir kiek žmonių atvyks). 

 

Nepraleiskite progos tapti įspūdingo televizijos šou dalimi ir susikurti nepamirštamų įspūdžių. 

 

