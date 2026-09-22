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Mirabelle - vardo reikšmė ir vardadienis
Vardo Mirabelle reikšmė:Iš lotynų mirabilis [= stebuklingas, nuostabus].
Vardo Mirabelle populiarumas
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