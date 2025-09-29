Projekto „Vaikų mylimiausi 2025“ balsavimo taisyklės
Šios taisyklės nustato balsavimo tvarką projekte „Vaikų mylimiausi 2025“, kurio metu vaikai renka labiausiai mėgstamus nominantus ir nominacijų nugalėtojus.
Balsavimas vyksta dviem etapais – pirmiausia siūlomi nominantai, o vėliau iš atrinktų, daugiausiai balsų surinkusių kandidatų išrenkamas nugalėtojas.
Projekto tikslas – suteikti vaikams iki 16 metų galimybę aktyviai dalyvauti sprendžiant, kas jiems yra mylimiausi šių metų herojai, atlikėjai ar veikėjai. Mokyklos gali skatinti mokinius balsuoti, tačiau balsavimas turi būti savanoriškas. Dalyvaudami balsavime dalyviai sutinka, kad jų mokyklos pavadinimas (jei registruota) gali būti viešai paskelbtas tarp daugiausiai balsų surinkusių mokyklų. Dalyvaudami balsavime, mokiniai privalo balsavimo lentelės apačioje aiškiai įrašyti savo mokymosi įstaigos (mokyklos ar darželio) pavadinimą. Tik tuomet balsai bus priskaičiuoti konkrečiai mokyklai.
I etapas: nominantų siūlymas
Laikotarpis: 2025-09-29 – 2025-10-13
- Balsavime gali dalyvauti vaikai iki 16 metų (imtinai).
- Jei vaikas pats negali užpildyti formos, už jį nominantą / nominantę gali pasiūlyti jo tėvai ar globėjai.
- Dalyviai įrašo savo atsakymus (laisvos formos siūlymai).
- Į nominantų sąrašą negali patekti asmenys, turintys nepilnamečiams netinkamo turinio ar reputacijos pažeidimų (pvz., netinkamas viešas elgesys, skandalai).
- Žaislų ar prekės ženklų nominacijos turi būti vaikams draugiškos (be smurto, diskriminacijos, netinkamos reklamos).
- Pasibaigus etapui, visi pasiūlymai susumuojami.
- Į antrąjį etapą patenka TOP 3 daugiausiai balsų surinkę nominantai / nominantės.
II etapas: galutinis balsavimas
Laikotarpis: 2025-10-17 – 2025-10-27
- Balsavime gali dalyvauti vaikai iki 16 metų (imtinai).
- Jei vaikas pats negali užpildyti formos, už jį balsą atiduoti gali jo tėvai ar globėjai.
- Dalyviai balsuoja rinkdamiesi vieną iš TOP 3 nominantų / nominančių.
- Kiekvienas dalyvis turi teisę balsuoti tik vieną kartą 24val begyje, maksimaliai iki 10 kartų (pagal nustatytą tvarką: IP adresas / vartotojo paskyra / el. pašto patvirtinimas).
- Laimi nominantas / nominantė, surinkęs(-usi) daugiausiai balsų.
Bendrosios nuostatos
- Organizatoriai pasilieka teisę neįskaityti nelegaliai pateiktų balsų (pvz. automatizuotų, masinių balsų iš to paties šaltinio).
- Organizatoriai turi teisę tikrinti balsavimo duomenis ir šalinti įtartinus balsus.
- Balsai gali būti anuliuojami, jei nustatoma, kad pažeistos taisyklės.
- Jei du ar daugiau nominantų / nominančių surenka vienodą balsų skaičių, organizatoriai priima sprendimą dėl nugalėtojo.
- Galutiniai balsavimo rezultatai bus paskelbti 2025 m. lapkričio 15 d. tiesioginiame TV3 televizijos eteryje per „Vaikų mylimiausi 2025“ apdovanojimus Klaipėdoje, „Švyturio“ arenoje.
Prizai
- Pasibaigus balsavimo laikotarpiui, iš visų užsiregistravusių ir balsavusių mokyklų bus atsitiktinės atrankos būdu išrinkta viena laimėtoja.
- Laimėjusi mokykla bus apdovanota 20 bilietų į „Vaikų mylimiausi 2025“ apdovanojimus, kurie vyks 2025 m. lapkričio 15 d. 19:30 val. „Švyturio“ arenoje, Dubysos g. 10, Klaipėda. Bilietai bus su preferencine vietų rezervacija.
- Organizatoriai pasilieka teisę papildomai nustatyti specialius prizus arba paskatinimus kitoms aktyviausiai balsavusioms mokykloms.
- Viena iš laimėjusių mokyklų sulauks Kakės Makės personažo apsilankymo ir specialių prizų.