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Spintos šou su VINTED

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Lėja projekto metu “Vinted” pardavė drabužių už 60,00 EUR. Su aprangos ekspertės pagalba Lėja susikūrė įvaizdį pavasario šventei.

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Eglė projekto metu “Vinted” pardavė drabužių už 112,00 EUR. Su aprangos ekspertės pagalba Eglė susikūrė įvaizdį pavasario šventei.

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