Spintos šou su VINTED

Lėja projekto metu “Vinted” pardavė drabužių už 60,00 EUR. Su aprangos ekspertės pagalba Lėja susikūrė įvaizdį pavasario šventei.
Eglė projekto metu “Vinted” pardavė drabužių už 112,00 EUR. Su aprangos ekspertės pagalba Eglė susikūrė įvaizdį pavasario šventei.
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