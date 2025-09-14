Tiesiogiai

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje.
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Šveicarija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Norvegija – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Ispanija – Belgija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Jungtinės Amerikos Valstijos – Belgija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Marokas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Kolumbija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Egiptas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Portugalija – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kolumbija – Gana momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Žaliasis Kyšulys momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Australija – Egiptas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Alžyras momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Portugalija – Kroatija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Ispanija – Austrija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių JAV – Bosnija ir Hercegovina momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Belgija – Senegalas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Anglija – Kongo Demokratinė Respublika momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Meksika – Ekvadoras momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Švedija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Dramblio Kaulo Krantas – Norvegija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Nyderlandai – Marokas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Vokietija – Paragvajus momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Brazilija – Japonija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kolumbija – Portugalija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kroatija – Gana momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Urugvajus – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Norvegija – Prancūzija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Turkija – Jungtinės Amerikos Valstijos momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Jordanija – Argentina momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Alžyras – Austrija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kongo DR – Uzbekistanas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Panama – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Egiptas – Iranas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Naujoji Zelandija – Belgija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Senegalas – Irakas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Paragvajus – Australija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Japonija – Švedija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kiurasao – Dramblio Kaulo Krantas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Tunisas – Nyderlandai momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Ekvadoras – Vokietija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Škotija – Brazilija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Bosnija ir Hercegovina – Kataras momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Kanada momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Anglija – Gana momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Portugalija – Uzbekistanas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Jordanija – Alžyras momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Šveicarija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Norvegija – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Ispanija – Belgija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Jungtinės Amerikos Valstijos – Belgija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Marokas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Kolumbija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Egiptas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Portugalija – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kolumbija – Gana momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Argentina – Žaliasis Kyšulys momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Australija – Egiptas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Alžyras momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Portugalija – Kroatija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Ispanija – Austrija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių JAV – Bosnija ir Hercegovina momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Belgija – Senegalas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Anglija – Kongo Demokratinė Respublika momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Meksika – Ekvadoras momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Prancūzija – Švedija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Dramblio Kaulo Krantas – Norvegija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Nyderlandai – Marokas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Vokietija – Paragvajus momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Brazilija – Japonija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kolumbija – Portugalija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kroatija – Gana momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Urugvajus – Ispanija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Norvegija – Prancūzija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Turkija – Jungtinės Amerikos Valstijos momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Jordanija – Argentina momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Alžyras – Austrija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kongo DR – Uzbekistanas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Panama – Anglija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Egiptas – Iranas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Naujoji Zelandija – Belgija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Senegalas – Irakas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Paragvajus – Australija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Japonija – Švedija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Kiurasao – Dramblio Kaulo Krantas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Tunisas – Nyderlandai momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Ekvadoras – Vokietija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Škotija – Brazilija momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Bosnija ir Hercegovina – Kataras momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Šveicarija – Kanada momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Anglija – Gana momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Portugalija – Uzbekistanas momentai
FIFA 2026. Geriausi rungtynių Jordanija – Alžyras momentai
Ispanija - Argentina. DIDYSIS FINALAS. Pasaulio futbolo čempionatas.
Prancūzija - Anglija. Rungtynės dėl 3-ios vietos. Pasaulio futbolo čempionatas.
Anglija - Argentina. Pusfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Prancūzija - Ispanija. Pusfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Argentina - Šveicarija. Ketvirtfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Norvegija - Anglija. Ketvirtfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Ispanija - Belgija. Ketvirtfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Prancūzija - Marokas. Ketvirtfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Šveicarija - Kolumbija. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Argentina - Egiptas. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
JAV - Belgija. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Ispanija - Portugalija. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Meksika - Anglija. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Brazilija - Norvegija. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Paragvajus - Prancūzija. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas.
Kanada - Marokas. Aštuntfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Argentina - Žaliasis Kyšulys. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Australija - Egiptas. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Portugalija - Kroatija. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Ispanija - Austrija. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Belgija - Senegalas. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Anglija - Kongo Demokratinė Respublika. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Prancūzija - Švedija. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Dramblio Kaulo Krantas - Norvegija. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Vokietija - Paragvajus. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Brazilija - Japonija. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Pietų Afrikos Respublika - Kanada. Šešioliktfinalis. Pasaulio futbolo čempionatas
Kolumbija - Portugalija. Pasaulio futbolo čempionatas
Kroatija - Gana. Pasaulio futbolo čempionatas
Urugvajus - Ispanija. Pasaulio futbolo čempionatas
Norvegija - Prancūzija. Pasaulio futbolo čempionatas
Tunisas - Nyderlandai. Pasaulio futbolo čempionatas
Ekvadoras - Vokietija. Pasaulio futbolo čempionatas
Škotija - Brazilija. Pasaulio futbolo čempionatas
Šveicarija - Kanada. Pasaulio futbolo čempionatas
Anglija - Gana. Pasaulio futbolo čempionatas
Portugalija - Uzbekistanas. Pasaulio futbolo čempionatas
Prancūzija - Irakas. Pasaulio futbolo čempionatas
Argentina - Austrija. Pasaulio futbolo čempionatas
Belgija - Iranas. Pasaulio futbolo čempionatas
Ispanija - Saudo Arabija. Pasaulio futbolo čempionatas
Vokietija - Dramblio Kaulo Krantas. Pasaulio futbolo čempionatas
Nyderlandai - Švedija. Pasaulio futbolo čempionatas
Škotija - Marokas. Pasaulio futbolo čempionatas
JAV - Australija. Pasaulio futbolo čempionatas
Šveicarija - Bosnija ir Hercegovina. Pasaulio futbolo čempionatas
Čekija - Pietų Afrikos Respublika. Pasaulio futbolo čempionatas
Portugalija - Kongo Demokratinė Respublika. Pasaulio futbolo čempionatas
Anglija - Kroatija. Pasaulio futbolo čempionatas
Irakas - Norvegija. Pasaulio futbolo čempionatas
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