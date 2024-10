„All of me“ by Narciso Rodriguez - tai kvepalų kolekcija naujai kartai. Švenčianti individualumą ir saviraišką, "All of me" sukurta naujam judėjimui, apimančiam stiprias ir laisvas moteris, kurios tyrinėja savo tiesą ir drąsiai priima viską, kas daro jas unikalias - jų grožį, grakštumą ir galią. Nefiltruota ir neapibrėžta, "All of me" moteris pati pasakoja apie save, žinodama, kad visas jos spalvų spektras sukuria nepakartojamą šviesą.

Individualumo ir saviraiškos šventė - parfumuotasis vanduo "All of me" iš naujo atranda gėlių aromatą, sujungdamas prabangiąją Provanso rožę su drąsia Bourbon pelargonija - paprastai vyriškiems kvepalams būdinga nata.

Natos: baltasis bijūnas, burboninė pelargonija, šimtalapė Provanso rožė, muskuso širdis, sandalmedis.

Geometrinio grožio šedevras - All of me pakuotė, pateikta elegantiškame prizmės formos buteliuke, sukurtame paties Narciso Rodriguezas. Tobulos proporcijos - Narciso Rodriguez vizitinė kortelė.

Jau du dešimtmečius populiarūs gėlių muskuso aromato kvepalai "Narciso Rodriguez for Her" yra perkamiausi. Dabar, švęsdami kultinių kvepalų dvidešimtmetį, Narciso Rodriguezo namai pristato naują jų versiją "All of Me".