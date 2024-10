Jau tradicija tapę TV3 televizijos rengiami nacionaliniai apdovanojimai „Lietuvos garbė“ kiekvienų metų Kovo 11-ąją kviečia atsigręžti į didžiausius mūsų tautos herojus, o dėl šio renginio susibūrusi grupė „LT United“ skyrė dainą Ukrainai. Nuo karo kenčiančios Ukrainos pamiršti neįmanoma. To nesugebėjo padaryti ir „Lietuvos garbės“ organizatoriai bei grupė „LT United“, kuri perrašė savo gerai žinomos dainos „We Are the Winners“ žodžius.