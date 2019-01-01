KONKURSO „MANO KELIONIŲ ATRADIMAI“ TAISYKLĖS
Bendrosios nuostatos
1. UAB All Media Digital (juridinio asmens kodas: 304903117; registruotos buveinės adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected]) (toliau – Organizatorius) organizuoja ir vykdo internetinį žaidimą „Mano kelionių atradimai“ (toliau – Žaidimas).
2. Konkurso rėmėjas – Santa Maria prekės ženklas.
3. Žaidimo „Mano kelionių atradimai“ taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo ir laimėtojų atrinkimo tvarką.
4. Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie užpildė registracijos formą ir pateikė joje nurodytus duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą) su tikslu dalyvauti Žaidime (toliau – Dalyvis / Dalyviai).
5. Dalyviai Žaidime dalyvauja internetu adresu: Mano kelionių atradimai | tv3.lt
6. Žaidimas vyksta nuo 2025 m. spalio 20 d. iki 2025 m. lapkričio 16 d.
REIKALAVIMAI DALYVIAMS
1. Registracija dalyvauti Žaidime yra privaloma. Visi Dalyviai savo noru užpildė Dalyvio registracijos formą (Mano kelionių atradimai | tv3.lt), joje pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui ir Žaidimo rezultatų paskelbimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime.
2. Dalyvių amžius neribojamas. Dalyvaudamas Projekte, asmuo, kuris yra nepilnametis, jis apie savo dalyvavimą Projekte yra informavęs tėvus (įtėvius, globėjus), kad tiek nepilnametis, tiek jo tėvai (įtėviai, globėjai) su Taisyklėmis yra susipažinę ir su jomis sutinka.
3. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
4. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio Organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.).
ŽAIDIMO EIGA
1. Žaidimo dalyvis turi įkelti savo darytą nuotrauką, kurioje užfiksuota įsimintiniausia kalionių akimirka, trumpai aprašyti, kodėl ši akimirka tapo kelionių atradimu ir registruotis konkurse.
2. Pasibaigus žaidimui, Dalyvis, įkėlęs nuotrauką su trumpu aprašymu bei užsiregistravęs, gali laimėti šiuos prizus:
2.1. Santa Maria trijų indiškų padažų rinkinys, 10 vnt.
2.2. Prizų laimėtojų paskelbimas numatomas pasibaigus žaidimui, per 3 d. d. 2025 m. lapkričio 19 d., www.tv3.lt portale .
2.3. Prizų atsiėmimas ar pristatymas – iki 2025 m. gruodžio 19 d.
2.4. Su Projekto laimėtojais bus susisiekta asmeniškai bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos. Projekto laimėtojai sutinka pateikti savo adresą Organizatoriui dėl prizo įteikimo. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per 7 dienas po laimėjimo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę į prizą.
ASMENS DUOMENYS
1. Dalyviai, dalyvaudami Žaidime, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis Žaidimo organizavimo, vykdymo bei Žaidimo rezultatų skelbimo tikslais. Dalyvis sutinka, kad Žaidimo metu surinkti duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais.
2. Dalyvis dalyvaudamas Žaidime sutinka, kad Žaidimo rezultatų viešinimo tikslais bus skelbiamas jo vardas, pavardė Mano kelionių atradimai | tv3.lt.
3. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected].
4. Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės nustatyti ar yra išpildytos Žaidimo sąlygos.
5. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.
6. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.
2. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.
3. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.
4. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje Mano kelionių atradimai | tv3.lt.