PROJEKTO „MANO KELIONIŲ ATRADIMAI“ PRIZAI
10vnt. Santa Maria trijų indiškų padažų rinkinys.
„Santa Maria“ pristato padažus populiariausiems Indijos virtuvės patiekalams. Naudodami šiuos padažus bei dangtelyje esančius prieskonius, per 20 minučių paruošite sviestinę vištieną, tradicinį karį Tikka Masala ar švelnaus skonio Korma. Kviečiame ragauti!
Indiška sviestinė vištiena – vištiena, troškinta pomidorų, sviesto ir įvairių prieskonių padaže. Tradicinis indiškas skonis, kuris puikiai tinka vakarienei su šeima.
Tikka Masala – tai vienas populiariausių Indijos virtuvės patiekalų. Jis dažniausiai gaminamas su vištiena, tačiau puikiai tinka ir krevetėmis ar vegetariškais ingredientais, pavyzdžiui, paneer sūriu (kurį puikiai pakeičia lietuviškas varškės sūris).
Korma – tai tradicinis indiškas patiekalas, gaminamas iš mėsos, daržovių ar jūros gėrybių, troškinamų švelniame jogurto, grietinėlės ir riešutų padaže su aromatingais prieskoniais. Tai švelniausias iš mūsų indiškų padažų, todėl puikiai tiks ir mažiausiems valgytojams.