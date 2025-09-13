kalendorius - 2026 gruodžio 25d.
Šiandien švenčiama pirmoji Kalėdų diena. Saulė jau pradėjo grįžti, ir dienos pamažu ims ilgėti. Per Kalėdas įprasta puotauti, tačiau dažniausiai tai vyksta tik šeimos rate. Prie stalo sėda namų šeimininkai, o jei yra samdinių – ir jie prisijungia. Taip pat į šeimą kviečiami vieniši ir neturtingi žmonės, kurie neturi kur eiti. Tai laikoma garbinga. Vis dėlto, į svečius šiandien nevažiuojama, nes Kalėdos yra šeimos šventė. Su giminėmis susitinkama tik antrą Kalėdų dieną.
Yra žinomas paprotys šią dieną atsikratyti visų negerų minčių ir blogų darbų, apsivalyti. Susirinkusieji tempia per kaimą didelę medinę kaladę, vadinamą blukiu. Tempdami jie šūkauja, skanduoja, dainuoja, kelia didžiulį triukšmą ir kaladę visaip spardo, muša, o galiausiai sudegina. Tokiu būdu apsivalo nuo visokių negerovių.
Kalėdoms taip pat pakabinamas naujas šiaudinis sodas, kuris yra protėvių vėlių buveinė namuose. Namai puošiami sodais ir kitais šiaudinukais. Viskas atsinaujina, prasideda naujas metų ratas.
Gruodžio 25-oji yra 359-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 360-oji. Po šios dienos lieka tik 6 dienos iki metų pabaigos.