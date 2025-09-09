kalendorius - 2026 gruodžio 21d.
Gruodžio 21-oji taip pat žymi žiemos Saulėgrįžą. Tai diena, kai naktis yra ilgiausia, o diena – trumpiausia. Mūsų protėviai tikėjo, kad nuo rudens Lygiadienio iki Kalėdų, t.y. Saulėgrįžos, tęsiasi tamsos ir Vėlių laikas. Ilgiausia naktis simbolizuoja tamsos viršūnę, po kurios saulė pradeda grįžti, dienos ilgėti, ir pamažu ateina šviesos bei gyvybės metas. Tamsiuoju metų laiku pasaulį valdo Vėlinas, požemių valdovas, o šviesiuoju – Perkūnas, dangaus dievas.
Žiemos Saulėgrįža dar vadinama Elnio Devyniaragio švente. Pagal mitologiją, elnias parneša saulę ant savo ragų. Lietuvių liaudies dainose šiuo metu dažnai pasakojama apie pasaulio sukūrimą ant Elnio Devyniaragio ragų. Būtent gruodžio 21-ąją, o ne 24-25 dienomis, buvo švenčiamos tikrosios Kalėdos. Pasak mito, kalvis Teliavelis nukalė Saulę ir įmetė ją į dangų, taip atnešdamas šviesą.
Gruodžio 21-oji yra 355-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 356-oji. Iki metų pabaigos lieka tik 10 dienų.