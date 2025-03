Liepos 15 diena yra 196-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 197-oji. Iki metų pabaigos lieka 169 dienos.



Liepos 15-oji yra ypatinga diena Lietuvos istorijoje. 1933 metais šią dieną Steponas Darius ir Stasys Girėnas pradėjo savo drąsų skrydį per Atlanto vandenyną su lėktuvu „Lituanica“. Nors jie sėkmingai perskrido Atlantą, jų kelionė tragiškai baigėsi, kai lėktuvas sudužo likus mažiau nei dešimtadaliui kelio iki tikslo.



Be to, liepos 15-oji yra ir Žalgirio mūšio diena. 1410 metais netoli Griunvaldo ir Tanenbergo Lietuvos ir Lenkijos jungtinės pajėgos nugalėjo Kryžiuočių ordiną. Pasakojama, kad Lietuvos valdovas Vytautas Didysis mūšio metu visiškai nuvarė penkis žirgus. Šis mūšis užbaigė ilgus metus trukusią kovą tarp Lietuvos ir krikščionių ordinų, kurie nuolat puldinėjo mūsų šalį.