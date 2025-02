Apie birželio 3d.

Birželio 3 diena yra 154-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 155-oji. Iki metų pabaigos lieka 211 dienų.



Birželio 3-ioji taip pat yra Pasaulinė dviračio diena. Šią dieną dažnai prisimenama sena patarlė – „neišradinėkite dviračio iš naujo“, nes ši transporto priemonė jau daugelį amžių tarnauja žmonėms. Važiavimas dviračiu yra ne tik sveikatai naudingas, bet ir ekologiškas būdas judėti. Reguliarus dviračio naudojimas padeda išlikti fiziškai aktyviems ir sumažina tam tikrų ligų riziką. Be to, dviratis yra puiki pramoga tiek vaikams, tiek suaugusiems. Pirmąjį dviratį su pedalais sukūrė kalvis Kirkpatrikas Macmillanas iš Anglijos 1839 metais, nors dviračio prototipų galima rasti dar senovės civilizacijų brėžiniuose.



Lietuvoje birželio 3 dieną taip pat yra svarbi data – šią dieną buvo pastatytas ilgiausias medinis tiltas per Asvejos ežerą, esantį šalia Dubingių. Šis tiltas yra 87 metrų ilgio ir 4,5 metrų pločio. Asvejos ežeras yra ilgiausias ežeras Lietuvoje, todėl anksčiau žmonėms kildavo sunkumų norint pasiekti kitą krantą – reikėdavo apvažiuoti visą ežerą, o tai buvo sudėtinga, ypač naudojant kinkinius. Tiltas buvo pastatytas 1934 metais ir iškilmingai atidarytas, o jo statybomis rūpinosi tuometinis prezidentas Antanas Smetona.