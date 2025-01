Apie gegužės 12d.

Gegužės 12 diena yra 132-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 133-oji. Iki metų pabaigos lieka 233 dienos.



Gegužės 12-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė slaugytojų diena. Šią dieną pagerbiami slaugytojai, kurie atlieka itin svarbų ir dažnai labai sunkų darbą. Tarptautinė slaugytojų diena švenčiama nuo 1965 metų.



Be to, gegužės 12-oji yra ir Tarptautinė augalų sveikatos diena. Augalai yra gyvybiškai svarbūs, nes jie užtikrina švarų orą ir maisto tiekimą. Klimato kaita daro didelę įtaką augalų sveikatai ir jų gebėjimui prisitaikyti prie naujų sąlygų. Dėl to gali kilti problemų, tokių kaip augalų ligos ir menkas derlius, kurį lemia ekstremalios oro sąlygos.