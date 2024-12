Apie balandžio 12d.

Balandžio 12-oji yra 102-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 103-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 263 dienos.



Balandžio 12-oji taip pat yra Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena. Ši data yra ypatinga, nes ji žymi pirmąjį žmogaus skrydį į kosmosą. 1961 metais Jurijus Gagarinas, skridęs kosminiu laivu „Vostok“, pirmą kartą apskrido Žemę. „Vostok“ buvo metalinio rutulio formos kosminis laivas. Nuo to laiko žmonija nuolat siekia tyrinėti Visatą: žmonės jau buvo nusileidę Mėnulyje, o robotai tyrinėja Marsą. Be to, įvairūs bepilotiai prietaisai siunčia nuotraukas ir vaizdo įrašus iš tolimų planetų.