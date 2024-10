Apie vasario 21d.

Vasario 21-oji yra 52-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 313 dienų, o keliamaisiais metais – 314.



Užgavėnės yra viena iš linksmiausių lietuvių švenčių, žyminti pavasario pradžią. Ši šventė turi gilias mitologines šaknis. Senovėje buvo tikima, kad žiemos šalčiai užklumpa, nes mitinė būtybė pavogė Saulę. Todėl persirengėliai, simbolizuojantys mitinius didvyrius, triukšmaudami ir šūkaudami persekioja Morę, kurią veža per gatves. Morė simbolizuoja tamsos laiką ir mitinę pamėklę, o ratas, ant kurio ji sėdi, – Saulę. Sudeginus Morę, ratas iškeliamas aukštai ant stulpo, o per Rasos šventę jis bus apsukamas šiaudais, padegamas ir ridenamas nuo kalno, simbolizuojant saulės vaizdinius.



Per Užgavėnes kepami apvalūs blynai, kurie simbolizuoja saulę. Persirengėliai – tai ir protėviai, ir toteminiai personažai. Todėl žmonės persirengdavo meškos, vilko, gervės ar gandro kostiumais, kurie kilę iš toteminių genčių globėjų. Vėliau žemės derlingumas buvo susietas su naminiais gyvuliais, todėl atsirado ožio, avino ir arklio kaukės. Taip pat persirengdavo ir kitokiais personažais, tokiais kaip žydai, čigonai ar vengrai. Užgavėnių ubagai simbolizavo žynius, keliaudavusius po kaimus. Dar buvo persirengiama raganomis, Velniu, Giltine, Juodu Gauruotu – tai vėlių vedliai ir mirusiųjų dievybės. Daugelį šių Užgavėnių personažų galima rasti ir danguje, kaip žvaigždynus greta Paukščių Tako. Danguje gyvena didvyriai, kurie išvaduoja Saulę.