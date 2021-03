Perskindol® Active Spray 150 ml Padeda malšinti sporto traumų sukeltą skausmą Veikimo principas. Perskindol Active Spray sudėtyje yra eterinių aliejų, kurie, pavartoti ant pažeistos srities, sukelia gaivinantį šaldomąjį poveikį, vėliau pasireiškiant maloniam karščio pojūčiui. Perskindol Active Spray būdingas dvejopas poveikis: pirmiausia jis šaldo ir ramina, po to pasireiškia malonus karščio pojūtis. Tai padeda numalšinti ir palengvinti skausmą, kurį sukelia (sporto) traumos, pvz., sausgyslių patempimas, raumenų patempimas, raumenų įplyšimas, raiščių patempimas ir kraujosruvos. Be to, dvigubas Perskindol Active Spray idealiai tinka norint darbe ar biure atpalaiduoti įtemptas pečių, kaklo, kojų, rankų ir nugaros sritis bei nuraminti ir atpalaiduoti įtemptus raumenis. Perskindol Active Spray rekomenduojamas kaip dalis pirmosios pagalbos patyrus sporto traumą, pvz., atsiradus patempimui, kraujosruvai, dislokacijai ar sumušimui. Sudėtis. Izopropilo alkoholis, vanduo, mentolis, paprastųjų pušų eterinis aliejus, apelsininių citrinmedžių eterinis aliejus, gulsčiųjų bruknuolių lapų eterinis aliejus (sudėtyje yra metilsalicilato), bergaminių citrinmedžių eterinis aliejus, vaistinių citrinmedžių eterinis aliejus, terpineolis, terpineolio acetatas, etilacetatas, benzilbenzoatas, vaistinių rozmarinų lapų eterinis aliejus, tikrųjų levandų eterinis aliejus, geraniolis, citronelolis, limonenas, citralis, linalolis. Naudojimas. Suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 5 metų vaikams: švelniai paspaudžiant užpurkšti apskritimą ant pažeistos vietos. Purkšti galima ne mažesniu kaip 15 cm atstumu. Prieš vartojimą pakratyti.