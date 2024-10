Prieš trejus metus sportininkės kelią pabaigusi biatlonininkė Diana Rasimovičiūtė sukaupė įspūdingą patirtį. Per du dešimtmečius trukusią karjerą ji dalyvavo net penkeriose žiemos olimpinėse žaidynėse. Pekino olimpiadą 37-erių sportininkė stebės per televiziją ir laikys kumščius už mūsų olimpiečius. „Baigus karjerą iš pradžių buvo keistą biatlono varžybas stebėti per televiziją, o ne pačiai būti trasoje. Dabar – jokio skirtumo. Pripratau ir esu tik žiūrovė“, – sakė ji.