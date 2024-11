Sveikatingumas ir nauda

Mitybos specialistai atskleidė, kodėl turėtumėte įprasti kasdien gerti karštą vandenį. Kartais atrodo, kad paprasti veiksmai per dieną negali turėti jokios įtakos mūsų gyvenimui ar sveikatai. Tačiau, pavyzdžiui, jei išgersite puodelį karšto vandens – galėsite palaikyti organizmo hidrataciją ir atlikti natūralią detoksikaciją, rašo „Eat This, Not That“, remdamasi ekspertais. Tačiau tai dar ne visi stebinantys faktai apie karštą vandenį.