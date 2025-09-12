kalendorius - 2026 gruodžio 24d.
Gruodžio 24 dieną Lietuvoje švenčiamos Kūčios – tai Kalėdų išvakarės. Šią dieną šeimos susirenka prie stalo, meldžiasi, dainuoja, pasakoja pasakas ir laukia grįžtančios saulės. Kūčios yra ypatinga diena, kai prisimenami protėviai, nes tai paskutinė tamsos meto diena. Po Kūčių dienos pradeda ilgėti, ir prasideda šviesos bei gyvybės laikotarpis. Tikima, kad protėvių vėlėms reikia palikti lėkštelę ant stalo, o nakčiai nenurinkti valgių, kad mirusieji artimieji galėtų ateiti pavalgyti. Dėl šios priežasties po staltiese dedami šiaudai – tai simbolinis aukojimo valgis. Šie senoviniai papročiai išliko nepaisant krikščionybės įtakos, kuri Kūčių šventei suteikė naują prasmę – Jėzaus gimimą.
Kūčių vakarą lydi daugybė tradicijų ir būrimų. Pavyzdžiui, galima pasigaminti senovinį Kūčių vakarienės patiekalą – kūčią. Tam reikia sumaišyti grūdus, aguonas, riešutus, uogas ir viską pagardinti medumi. Tai labai gardus patiekalas, kuris seniau buvo skirtas aukojimui, kaip ir gerai žinomi kūčiukai. Kūčių dieną laikomasi pasninko – nevalgoma visai, nes reikia pasiruošti vakarui, o darbų yra daug. Per Kūčias taip pat puošiama eglutė, tačiau tai daroma tik šią dieną, ne anksčiau. Namai švarinami, gaminami valgiai, stalas dengiamas balta staltiese. Prie stalo sėdama, kai patekėja Vakarė žvaigždė, o kantriausieji laukia iki pat aušros, tikėdamiesi pamatyti Elnį Devyniaragį su saule ant savo ragų.
Gruodžio 24-oji yra 358-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 359-oji. Iki metų pabaigos lieka tik 7 dienos.