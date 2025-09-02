kalendorius - 2026 gruodžio 14d.
Gruodžio 14-oji Lietuvai nėra pati džiugiausia diena. 1795 metais šią dieną Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos buvo prijungtos prie Rusijos imperijos. Jekaterinos II įsakymu buvo įkurtos dvi gubernijos – Vilniaus ir Slonimo. Šis prijungimas žymėjo ilgos priespaudos pradžią, o pasipriešinimas Rusijos valdžiai tęsėsi iki pat XX amžiaus.
1949 metų gruodžio 14 dieną gimė garsios roko grupės „AC/DC“ narys, bosinės gitaros virtuozas Klifas Viljamsas. „AC/DC“ muzika užkariavo daugybės gerbėjų širdis visame pasaulyje. Tokios dainos kaip „Highway to Hell“ tapo ne tik populiarių filmų garso takeliais, bet ir sulaukė daugybės aranžuočių
Gruodžio 14 diena yra 348-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 349-oji. Iki metų pabaigos lieka 17 dienų.
