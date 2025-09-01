kalendorius - 2026 gruodžio 13d.
Gruodžio 13-oji kalendoriuje žinoma kaip šv. Liucijos diena. Liucija buvo krikščionių kankinė, nuteista mirti sudeginant ant laužo. Tačiau ši diena svarbi ir lietuvių tradicijose. Nuo šios dienos prasideda visiška tamsa, o naktys nebeilgėja – saulė kyla ir leidžiasi tuo pačiu metu iki pat Saulėgrįžos. Žmonės išgyvena tamsos laikotarpį – vos pakilusi saulė greitai vėl leidžiasi. Tradicijų besilaikantys žmonės šiuos vakarus praleidžia namuose – verpia, siuvinėja, pina, seka pasakas ir mena mįsles. Šią dieną svarbu pagerbti ugnį – ji kūrenama namuose palaikydavo šilumą, ant jos gaminamas maistas. Be ugnies seniau žmogus nebūtų ištvėręs šaltos žiemos. Todėl tamsiausiu metų laiku verta švęsti ugnies ir šviesos dieną.
Gruodžio 13-oji yra 347-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 348-oji. Iki metų pabaigos lieka 18 dienų.