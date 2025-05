Apie rugpjūčio 31d.

Rugpjūčio 31-oji yra 243-ioji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 244-oji. Iki metų pabaigos lieka 122 dienos.



Šią dieną taip pat švenčiama Interneto dienoraščių (blogų) diena. Interneto dienoraščiai tapo svarbia pilietinės žiniasklaidos dalimi, turinčia didelę įtaką informacinei erdvei. Kadangi blogą gali sukurti bet kas, kyla iššūkių dėl dezinformacijos ir propagandos. Nepaisant to, blogai suteikia galimybę laisvai dalintis idėjomis, realizuoti save ir skleisti žinias be apribojimų. Kokybiški blogai dažnai tampa populiariais ir gerai vertinamais visuomenėje kanalais.



Be to, šiandien minima ir Laisvės diena. 1993 metų rugpjūčio 31 dieną iš Lietuvos buvo išvesta Rusijos kariuomenė, kas buvo paskutinis svarbus žingsnis įtvirtinant Lietuvos nepriklausomybę. Nuo tada mūsų šalies nebekontroliavo svetima kariuomenė.