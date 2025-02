Apie gegužės 31d.

Gegužės 31-oji yra 151-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 152-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 214 dienų.



Šiandien nėra pati geriausia diena rūkantiems, nes gegužės 31-ąją minima Pasaulinė diena be tabako. Šią dieną 1987 metais įsteigė Pasaulinė sveikatos organizacija. Rūkantieji skatinami bent vieną dieną susilaikyti nuo šio žalingo įpročio, o visuomenei primenama apie rūkymo keliamą žalą. Deja, rūkymas vis dažniau įtraukia jaunus žmones, kurie pradeda rūkyti dar mokykloje. Rūkymas sukelia priklausomybę, kurios atsikratyti labai sunku. Be to, rūkymas gali sukelti ligas, dėl kurių žmogus gali mirti anksčiau laiko, o rūkantiems tėvams gali gimti nesveiki kūdikiai. Rūkymas taip pat kenkia aplinkinių sveikatai.