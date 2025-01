Šią dieną Lietuvoje minima Medicinos darbuotojų diena, kuri švenčiama nuo 2004 metų. Tai profesinė šventė, skirta pagerbti slaugytojus, gydytojus ir paramedikus. Ši data pasirinkta neatsitiktinai – 1918 metais Lietuvoje buvo įkurta Sveikatos komisija, todėl balandžio 27-oji tapo simboline diena medicinos darbuotojams pagerbti.



Be to, balandžio 27-ąją švenčiama ir Pasaulinė grafinio dizaino diena. Grafinis dizainas – tai menas, kuriuo per vaizdus, tekstus, spalvas ir pojūčius perteikiama konkreti žinia. Šioje srityje dirbantiems žmonėms svarbus estetikos jausmas, pastabumas, logika, meniniai įgūdžiai ir analitinis mąstymas.

Balandžio 27-oji yra 117-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 118-oji. Iki metų pabaigos lieka 248 dienos.