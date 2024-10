Apie sausio 5d.

Sausio 5-oji yra 5-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 360 dienų, o keliamaisiais metais – 361 diena.



1896 metų sausio 5 dieną Vilhelmas Rentgenas pirmą kartą pademonstravo rentgeno spindulius. Nuo to laiko šie spinduliai tapo neatsiejama medicinos dalimi, leidžiančia be operacijų matyti žmogaus kaulų ir sąnarių pažeidimus. Tai suteikia galimybę taikyti veiksmingą gydymą ir atlikti tikslesnes operacijas, jei to reikia. Rentgeno spinduliuotės atradimas, kurį padarė Vilhelmas Rentgenas, naudojamas iki šiol.