Apie vasario 14d.

Vasario 14-oji yra 45-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 320 dienų, o keliamaisiais metais – 321 diena.



Šiemet vasario 14-ąją minima Pelenų diena, dar vadinama Papelčiumi. Tai pirmoji Gavėnios diena, kurią žmonės laikydavo nuobodžiausia metų diena dėl griežto pasninko. Šią dieną žmonės neskubėdavo anksti keltis, laukdavo, kol patekės saulė, nes buvo manoma, kad tai pirmoji pavasario diena. Be to, buvo nepriimta dirbti daugelio darbų ar net išeiti iš namų – negalima buvo kulti javų, skalbti, kepti duonos, verpti, austi, vyti juostų ir t. t. Todėl ir keltis anksti nebuvo prasmės. Pelenų diena susijusi su Užgavėnėmis. Sudeginus Morę, per Pelenų dieną jos pelenais buvo varstomi laukai, kad būtų geresnis derlius. Pelenais tepami gyvuliai, barstomi trobesiai ir žmonės, taip linkint klestėjimo, sveikatos ir laimės. Šią dieną per kaimą būdavo velkama kaladė. Atvilkusius kaladę reikėdavo būtinai pavaišinti. Taigi vyrai ją stengdavosi vilkti ten, kur numanė, jog pasninko dieną nuo mėsos likučių bernai alumi „dantis skalauja“. Geriant alų, būdavo pajuokiami ir nespėję šį rudenį ir žiemą sukurti šeimos, mat jiems teks laukti kitų metų – ruduo ir laikas iki Kalėdų buvo vestuvių metas. Juk tuo metu derlius nuimtas, darbų mažai, galima ir vestuves švęsti.



Vasario 14-oji taip pat žinoma kaip šv. Valentino diena, arba meilės diena. Šv. Valentinas buvo vyskupas, gyvenęs Romoje III amžiuje. Romos imperijoje buvo rengiamasi karui, todėl vyrams laikinai buvo draudžiama tuoktis, kad dėl šeimos jie neatsisakytų tarnybos kariuomenėje. Vyskupas Valentinas slapta sutuokdavo įsimylėjėlius, o už tai buvo nubaustas mirties bausme. Visgi spėjama, kad šventės kilmė gali būti dar senesnė – siejama su romėnų meilės švente Luperkalijomis. Ji buvo švenčiama artėjant pavasariui, meilės ir naujos gyvybės pradžios laikui. Šią dieną buvo galima išsirinkti sau porą.



Nuo 2012 metų vasario 14-oji laikoma ir Tarptautine knygų dovanojimo diena. Tai puiki meilės išraiška – padovanoti įdomią knygą ir laiko su ja. Knygas dovanoti skatinama kolegoms, vaikams, draugams ir taip sudominti juos skaitymu. Skaitymas lavina žmogaus vaizduotę, suteikia žinių ir reikalingų kritinio mąstymo įgūdžių.