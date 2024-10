Spalio 9-oji yra 282-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 283-oji. Iki metų pabaigos lieka 83 dienos.



Šią dieną švenčiama Tarptautinė alaus ir picos diena – puiki proga surengti vakarėlį ar praleisti vakarą namuose su mėgstama pica ir alumi. Tai smagi šventė, skatinanti draugų susitikimus ir gerą laiką kartu. Be to, spalio 9-ąją minima ir Pasaulinė pašto diena. Paštas ilgą laiką buvo pagrindinė priemonė, leidžianti žmonėms bendrauti per atstumą, net jei jie buvo tūkstančius kilometrų vienas nuo kito. 1874 metais buvo įkurta Pasaulinė pašto sąjunga, kurią įsteigė Tautų Sąjunga, siekdama stiprinti tarptautinius pašto ryšius.