Aštuoniose Europos šalyse septyni vedėjai padeda paprastoms šeimoms ir namų ūkiams siekti didelių tikslų – atsikratyti namuose susikaupusių nereikalingų daiktų, parduoti tai, ko jiems nebereikia, ir formuoti naujus įpročius, padedančius judėti pirmyn. Nuo perpildytų spintų iki seniai pamirštų sandėliukų – laida atskleidžia, kad visoje Europoje susiduriame su stebėtinai panašiomis problemomis, ir dalijasi praktiškais patarimais bei gudrybėmis, padedančiomis mums visiems gyventi geriau išleidžiant mažiau.
Serija 3
Serija 2
Serija 1
NAUJA LAIDA. Geriau už mažiau – JAU GREITAI!