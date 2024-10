Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui arba Televizijai atlikus Užsakovo užsakytas reklamos paslaugas, priklausomai nuo to kas įvyksta anksčiau, Televizija išsiunčia Užsakovui ataskaitą apie suteiktas reklamos paslaugas arba jų dalį su apskaičiuota jų verte. Užsakovas patikrina ataskaitoje pateikiamus duomenis ir patvirtina ją arba susiderina su Televizija galimus nesutapimus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo ataskaitos gavimo iš Televizijos dienos. Negavus iš Užsakovo patvirtinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį bus laikoma, kad ataskaita yra abipusiai suderinta ir patvirtinta. Abipusiai suderintos ir patvirtintos ataskaitos pagrindu Televizija Užsakovui išrašys sąskaitą faktūrą už suteiktas reklamos paslaugas.