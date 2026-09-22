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„Starkus stato“: namelių ant ratų priešistorė ir kodėl jie tampa vis populiaresni
„Starkus stato“: M. Starkaus biuras lauko sąlygomis Dzūkijos kaime
„Starkus stato“: lietaus prakeiksmas statyboms
„Starkus stato“: tai, kas liko už kadro
„Starkus stato“ laidoje Martynas parodė, kur tenka gyventi, kol naujas namas dar nepastatytas.
Keliautojo, žurnalisto Martyno Starkaus sodyboje auga įspūdingas augalas – turbūt galima rasti tik Dzūkijoje.
M. Starkaus sodyboje prasidėjo nauji sodo tvarkymo darbai.
„Starkus stato“: svarbi diena sodybos kieme – vandens gręžinio šventė
„Starkus stato“: vėlyvo penktadienio vakaro darbai ir 40 metų senumo atradimai
Laidos „Starkus stato“ herojus Martynas Starkus sako, kad pradėti namo renovacijos darbai kuriam laikui sustojo – dėl to kaltas lietus.
Statybų ir gyvenimo būdo laidoje „Starkus stato“ keliautojas, žurnalistas Martynas Starkus parodė, kaip reikia pasigaminti kotletus lauko sąlygomis.
Keliautojas, žurnalistas Martynas Starkus laidoje „Starkus stato“ pasidalijo patarimais, kaip pasigaminti stalą ir dušo kabiną iš senų rakandų
„Starkus stato“: paskutinis vakaras prieš namo griovimo darbus
Lietuvos keliautojas, žurnalistas Martynas Starkus laidoje „Starkus stato“ TV3, TV3 Play žiūrovus ir tv3.lt naujienų portalo skaitytojus pakvies pasinerti į tikrą statybų įkarštį atnaujinant apleistą sodybą, o taip pat stengsis parodyti, kad tinkamai, taupiai įsirengti namą galime kiekvienas iš mūsų.