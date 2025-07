KAIP VYKSTA KONKURSINĖ ATRANKA PROJEKTAVIMO, RANGOS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS ĮSIGYTI?

Investicijų planą patvirtinus susirinkime, namo valdytojas (bendrija arba administratorius) konkurso būdu atrenką renovacijos vykdytojus: projektuotoją, rangovą ir techninį prižiūrėtoją.

Šių renovacijos vykdytojų paslaugų pirkimus Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) rekomenduoja vykdyti per Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroninį katalogą. Užsiregistravus ir pateikus užsakymą, CPO sistema atrenka konkurso laimėtoją.

Perkant paslaugas, sutartys yra parengiamos per sistemą, dėl to pirkimų vykdymas per CPO katalogą yra efektyvus būdas tiek laiko, tiek kokybės atžvilgiu.

Pirkimus galima vykdyti ir kitomis priemonėmis, prieš tai pateikus tinkamai motyvuotą pagrindimą APVA.