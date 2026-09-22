ŽAIDIMO „OMEGA-3 IŠŠŪKIS“ PRIZAI
Rinkinys SMEGENIMS (10 vnt.)
Smegenys didžiąja dalimi sudarytos iš riebalų, o viena svarbiausių jų sudedamųjų dalių – omega-3 riebalų rūgštis DHR. Ji sudaro reikšmingą dalį smegenų riebalinio audinio.
Kaip kalcis būtinas stipriems kaulams, taip DHR reikalinga optimaliai smegenų raidai ir funkcijai. DHR padeda palaikyti normalią smegenų veiklą.
Rinkinyje – aukštos kokybės omega-3 produktai visai šeimai, papildantys kasdienę mitybą svarbia DHR riebalų rūgštimi.
Rinkinį sudaro: „Möller‘s“ Omega-3 Extra kapsulės; „Möller‘s“vaisių skonio žuvų taukai; „Möller‘s“ Junior braškių skonio gelinės žuvelės.
Rinkinys ŠIRDŽIAI (10 vnt.)
Šis rinkinys skirtas tiems, kurie rūpinasi savo ilgalaike širdies sveikata.
Omega-3 riebalų rūgštys EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Reguliarus jų vartojimas – tai paprastas kasdienis žingsnis rūpintis savo širdimi kiekvieną dieną.
Rinkinyje rasite aukštos kokybės omega-3 produktus širdžiai, padėsiančius užtikrinti reikiamą omega-3 rūgščių EPR ir DHR kiekį.
Rinkinį sudaro: „Möller‘s“ Omega-3 Cardio kapsulės; „Möller‘s“ Omega-3 Extra kapsulės; „Möller‘s“ natūralaus skonio žuvų taukai.
Rinkinys IMUNITETUI (10 vnt.)
Stiprus imunitetas prasideda nuo tinkamos mitybos.
Menkių kepenų aliejus – natūralus omega-3, vitaminų A ir D šaltinis. Vitaminai A ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos funkciją, o vitaminas D svarbus tiek suaugusiesiems, tiek vaikams.
Rinkinyje – produktai visai šeimai, kurie gali tapti kasdieniu imuninės sistemos palaikymo ritualu.
Rinkinį sudaro: „Möller‘s“ Dobbel Immunity kapsulės; „Möller‘s“ Strong Vitamin D kapsulės; „Möller‘s“ citrinų skonio žuvų taukai.
Maisto papildai. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vitaminai A ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Omega-3 riebalų rūgštys DHR ir EPR padeda palaikyti normalią širdies veiklą per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją per parą suvartojant 250 mg DHR.