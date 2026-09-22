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ŽAIDIMO „OMEGA-3 IŠŠŪKIS“ PRIZAI


 

 

Rinkinys SMEGENIMS (10 vnt.)

Smegenys didžiąja dalimi sudarytos iš riebalų, o viena svarbiausių jų sudedamųjų dalių – omega-3 riebalų rūgštis DHR. Ji sudaro reikšmingą dalį smegenų riebalinio audinio. 

Kaip kalcis būtinas stipriems kaulams, taip DHR reikalinga optimaliai smegenų raidai ir funkcijai. DHR padeda palaikyti normalią smegenų veiklą. 

Rinkinyje – aukštos kokybės omega-3 produktai visai šeimai, papildantys kasdienę mitybą svarbia DHR riebalų rūgštimi. 

Rinkinį sudaro: „Möller‘s Omega-3 Extra kapsulės; Möller‘s“vaisių skonio žuvų taukai; Möller‘s Junior braškių skonio gelinės žuvelės. 

 

Rinkinys ŠIRDŽIAI (10 vnt.)

Šis rinkinys skirtas tiems, kurie rūpinasi savo ilgalaike širdies sveikata. 

Omega-3 riebalų rūgštys EPR ir DHR padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Reguliarus jų vartojimas – tai paprastas kasdienis žingsnis rūpintis savo širdimi kiekvieną dieną. 

Rinkinyje rasite aukštos kokybės omega-3 produktus širdžiai, padėsiančius užtikrinti reikiamą omega-3 rūgščių EPR ir DHR kiekį. 

Rinkinį sudaro: „Möller‘s Omega-3 Cardio kapsulės; Möller‘s Omega-3 Extra kapsulės; Möller‘s natūralaus skonio žuvų taukai. 

 

Rinkinys IMUNITETUI (10 vnt.)

Stiprus imunitetas prasideda nuo tinkamos mitybos. 

Menkių kepenų aliejus – natūralus omega-3, vitaminų A ir D šaltinis. Vitaminai A ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos funkciją, o vitaminas D svarbus tiek suaugusiesiems, tiek vaikams. 

Rinkinyje – produktai visai šeimai, kurie gali tapti kasdieniu imuninės sistemos palaikymo ritualu. 

Rinkinį sudaro: „Möller‘s Dobbel Immunity kapsulės; Möller‘s Strong Vitamin D kapsulės; Möller‘s“ citrinų skonio žuvų taukai. 

 

 

Maisto papildai. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vitaminai A ir D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Omega-3 riebalų rūgštys DHR ir EPR padeda palaikyti normalią širdies veiklą per parą suvartojant 250 mg DHR ir EPR. DHR padeda palaikyti normalią smegenų funkciją per parą suvartojant 250 mg DHR. 

 

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