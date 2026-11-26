Žaidimo „PARODYK KAIP JACOBS TAVE ĮKVEPIA KALĖDOMS” taisyklės
BENDROS NUOSTATOS
1. Pagrindinės nuostatos:
1.1. Žaidimo pavadinimas (toliau – Žaidimas): PARODYK KAIP JACOBS TAVE ĮKVEPIA KALĖDOMS.
1.2. Žaidimo organizatorius (toliau – Organizatorius): UAB All Media Digital (juridinio asmens kodas: 304903117; adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected] organizuoja ir vykdo internetinį Žaidimą;
1.3. Žaidimo rėmėjas (toliau – Rėmėjas): UAB Jacobs Douwe Egberts LT;
1.4. Žaidimo trukmė: 2026 m. lapkričio 24 d. - 2026 m. gruodžio 26 d.;
1.5. Žaidimo metu bus dalinami prizai:
1.5.1. DIDYSIS PRIZAS: Privati čiuožimo sesija Vilniaus Ledo čiužykloje Rotušės aikštėje . Visa čiužykla tik Tau ir tavo artimiesiems. Laimėtojas galės pasirinkti iš mažiausiai 3 siūlomų datų laikotarpiu nuo gruodžio 27 d. iki sausio 25 d.;
1.5.2. Mažasis prizas – 10 kvietimų nemokamai slidinėti Vilniaus Ledo arenoje čiuožykloje Rotušės aikštėje;
1.5.3. Mažasis prizas – 5 „Jacobs“ kavos ir dekoracijų rinkiniai.
2. Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo, laimėtojų atrinkimo bei prizų įteikimo tvarką.
3. Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie dalyvavo www.tv3.lt portale esančiame žaidime „Parodyk kaip JACOBS tave įkvepia Kalėdoms” ir pateikė nurodytus duomenis (vardą, el. paštą, nuotrauką ir nuotraukos pavadinimą, su tikslu dalyvauti Žaidime (toliau – Dalyvis/Dalyviai) ir varžytis dėl Žaidimo prizo.
REIKALAVIMAI DALYVIAMS
1. Dalyviai, kurie nori varžytis dėl Žaidimo prizų, savo noru dalyvavo www.tv3.lt portale esančiame „PARODYK KAIP JACOBS TAVE ĮKVEPIA KALĖDOMS” konkurse, pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui, Žaidimo rezultatų ir laimėtojų paskelbimui bei susisiekimui su laimėtojais. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime varžantis dėl Žaidimo prizo.
2. Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
3. Žaidime gali dalyvauti tik pilnamečiai asmenys.
4. Žaidime negali dalyvauti UAB „UAB Jacobs Douwe Egberts LT“, UAB „All Media Lithuania“, UAB “All Media Digital” darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai) – Akcijos laimėtojai (toliau – prizų laimėtojai) tai patvirtina pildydami registracijos formą pažymint, kad susipažino su Taisyklėmis. Konstatavus, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Akcijoje ir tapo prizo laimėtoju, prizas jam nebūtų įteikiamas.
5. Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai, be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo, pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.) ir kilus kitų įtarimų.
6. Organizatorius pasilieka teisę nepatvirtinti Dalyvio registracijos dėl necenzūrinės leksikos ar tematikos neatitinkančių nuotraukų.
ŽAIDIMO EIGA
1. Dalyvauti Žaidime galite apsilankę www.tv3.lt portale esančiame konkurse „PARODYK KAIP JACOBS TAVE ĮKVEPIA KALĖDOMS“.
2. Registracijos formoje nurodomas vardas, el.paštas, nuotrauka.
3. Kiekvieną savaitę daugiausiai „patinka“ surinkęs dalyvis atsitiktine tvarka išrenkamas laimėti Mažuosius prizus (2 kvietimai slidinėti, 1 Jacobs“ kavos ir dekoracijų rinkinys). Prieš Kalėdas (gruodžio 23d.), daugiausiai „patinka“ surinkęs dalyvis išrenkamas Didžiojo ir Mažųjų prizų laimėtojas.
4. Žaidimo dalyvis mažojo prizo laimėtoju gali būti skelbiamas tik vieną kartą. Su Žaidimo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos. Žaidimo Dalyviai, laimėję Žaidimą sutinka pateikti savo adresą Organizatoriui ir Rėmėjui dėl prizo įteikimo. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per 36 val. po laimėjimo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę į prizą. Visi Žaidimo Dalyviai sutinka, kad laimėjimo atveju jų vardai ir pavardės bus skelbiami www.tv3.lt portale.
5. Žaidimo Rėmėjas perduoda Prizą Organizatoriui, kuris rūpinasi Prizų pristatymu.
ŽAIDIMO PRIZAI
1. Bus galima laimėti Žaidimo Rėmėjų įsteigtus prizus (toliau – Prizas):
1.1. DIDYSIS PRIZAS: Privati čiuožimo sesija Vilniaus Ledo čiužykloje Rotušės aikštėje. Visa čiužykla tik Tau ir tavo artimiesiems (iki 140 žmonių). Laimėtojas galės pasirinkti iš mažiausiai 3 siūlomų datų laikotarpiu nuo gruodžio 27 d. iki sausio 25 d.;
1.2. Mažasis prizas – 10 kvietimų nemokamai slidinėti Vilniaus Ledo arenoje čiuožykloje Rotušės aikštėje;
1.3. Mažasis prizas – 5 „Jacobs“ kavos ir dekoracijų rinkiniai.
2. Žaidimo Prizas į piniginį ekvivalentą ar kitus daiktus nekeičiamas.
3. Žaidimo Prizą steigia ir už jį atsako Žaidimo Rėmėjas.
ASMENS DUOMENYS
1. Dalyviai, dalyvaudami Konkurse, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis Konkurso organizavimo, vykdymo, laimėtojų paskelbimo bei prizų įteikimo tikslais. Palikdamas savo asmens duomenis, Dalyvis sutinka, kad Konkurso metu surinkti jo asmens duomenys gali būti naudojami Rėmėjo rinkodaros tikslais ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo Konkurso pabaigos.
2. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais [email protected].
3. Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės identifikuoti Žaidimo laimėtojo bei pateikti prizo.
4. Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.
5. Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Visais atvejais, kurie nėra apibrėžti šiose Taisyklėse, taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kitų teisės aktų nuostatai.
2. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3. Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojas neatsako į asmeninę žinutę dėl Prizo laimėjimo ir iki nurodyto termino nepateikia savo asmens duomenų, reikalingų prizo pristatymui.
4. Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.
5. Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.
6. Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.
7. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje www.tv3.lt.