Žaidimo prizai
Didysis prizas
Privati čiuožimo sesija
Visa čiuožykla tik Tau ir tavo artimiesiems.
Privati čiuožimo sesija Vilniaus Ledo čiuožykloje Rotušės aikštėje. Laimėtojas galės pasirinkti iš mažiausiai 3 siūlomų datų laikotarpiu nuo gruodžio 27 d. iki sausio 25 d.
Mažieji prizai
10
Kvietimų į čiuožyklą
Kvietimai nemokamai slidinėti Vilniaus Ledo čiuožykloje Rotušės aikštėje.
5
„Jacobs“ kavos ir dekoracijų rinkiniai
„Jacobs“ kava ir dekoracijos šventinei nuotaikai.
Kaip renkami laimėtojai?
Kiekvieną penktadienį
Mažųjų prizų laimėtojas
Kartą per savaitę renkamas dalyvis, kurio įkelta nuotrauka surinko daugiausia „patinka“.
Mažuosius prizus vienas dalyvis gali laimėti tik vieną kartą.
Gruodžio 23 d.
Didžiojo prizo laimėtojas
Prieš Kalėdas renkamas dalyvis, kurio nuotrauka surinko daugiausia „patinka“.
Didžiojo prizo laimėtojas kartu gauna ir mažuosius prizus.