Socialinė kampanija #GeroŽodžioGalia inicijuoja pokyčius kasdienėje bendravimo kultūroje, skatina žmones įprasti sakyti vieni kitiems nuoširdų gerą žodį, išreikšti pozityvias mintis. Kviečiame po kiekvienu tv3.lt straipsniu komentuoti pozityvius, teigiamus komentarus, pagirti, paskatinti ir pasidžiaugti vieni kitais ir taip dalyvauti pozityviausių komentarų konkurse bei laimėti prizus!
Sveikiname laimėjus Pozityviausių komentarų konkurse #GeroŽodžioGalia!
Pirmojo etapo laimėtojai:
au**a*[email protected]
lin****[email protected]
e*le.dir***[email protected]
jisi*k**[email protected]
utikaman****@gmail.com
Antrojo etapo laimėtojai:
****[email protected]
auk****@gmail.com
deividas****[email protected]
tomas****[email protected]
vid****[email protected]