ŽAIDIMO TAISYKLĖS
BENDROSIOS NUOSTATOS
- UAB All Media Digital (juridinio asmens kodas: 304903117; registruotos buveinės adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected]) (toliau – Organizatorius) organizuoja ir vykdo internetinį žaidimą „Aplink pasaulį su Jacobs“ (toliau – Žaidimas), kurio metu atlikus užduotį yra galimybė laimėti Žaidimo prizus.
- Žaidimo rėmėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „ Jacobs Douwe Egberts LT ” (toliau – Rėmėjas).
- Žaidimo Aplink pasaulį su Jacobs taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Žaidimo organizavimo, vykdymo, dalyvių dalyvavimo ir laimėtojų atrinkimo bei prizų įteikimo tvarką.
- Taisyklės taikytinos dalyviams, kurie užpildė registracijos formą ir pateikė joje nurodytus duomenis (vardą ir el. pašto adresą) su tikslu dalyvauti Žaidime (toliau – Dalyvis / Dalyviai).
- Dalyviai Žaidime dalyvauja internetu adresu: https://www.tv3.lt/aplink-pasauli-su-jacobs.
- Žaidimo prizas: Jacobs Origins asortimento rinkinys: Jacobs Brazil & Colombia 1kg kavos pupelių bei 450g maltos kavos, Jacobs Uganda & Kenya 1kg kavos pupelių bei 450g maltos kavos, du legendiniai žalieji Jacobs kavos puodeliai, keraminis indas kavai laikyti ir visa tai sukrauta į spalvingą daugkartinį pirkinių krepšį (toliau – prizas). Žaidime iš viso bus padovanota 20 vnt. (kas savaitę po 5 nugalėtojus). Žaidimo Prizas į piniginį ekvivalentą ar kitus daiktus nekeičiamas.
- Žaidimas vyksta nuo 2025 m. spalio 15 d. iki 2025 m. lapkričio 11 d.
REIKALAVIMAI DALYVIAMS
- Registracija dalyvauti Žaidime yra privaloma. Visi Dalyviai savo noru užpildė Dalyvio registracijos formą (https://www.tv3.lt/aplink-pasauli-su-jacobs) joje pateikė teisingą informaciją ir sutiko dalyvauti Žaidime. Žaidimo Dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui ir Žaidimo rezultatų paskelbimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime.
- Dalyvių amžius neribojamas. Dalyvaudamas Projekte, asmuo, kuris yra nepilnametis, jis apie savo dalyvavimą Projekte yra informavęs tėvus (įtėvius, globėjus), kad tiek nepilnametis, tiek jo tėvai (įtėviai, globėjai) su Taisyklėmis yra susipažinę ir su jomis sutinka.
- Kiekvienas asmuo, šiose Taisyklėse numatyta tvarka dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Žaidimo Dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
- Organizatorius pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio Žaidimo Dalyvio įspėjimo pašalinti iš Žaidimo bet kurį Dalyvį, dėl kurio Organizatoriui kyla įtarimų dėl bet kokio Dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Žaidime ar neatitikimo Taisyklių reikalavimams (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrumu ir kt.).
ŽAIDIMO EIGA
- Žaidimo Dalyvis, kas savaitę atlieka užduotis ir registruojasi savaitės prizui laimėti.
- Pasibaigus Žaidimui, Dalyvis, atlikęs savaitės užduotį bei užsiregistravęs Žaidime, turi galimybę laimėti prizą. Prizų laimėtojai atrenkami atsitiktine tvarka.
- Prizų laimėtojų paskelbimas numatomas kas savaitę, trečiadieniais, pradedant nuo 2025 m. spalio 22 d., https://www.tv3.lt/aplink-pasauli-su-jacobs portale.
- Su Žaidimo laimėtojais bus susisiekta asmeniškai el. paštu bei suderintos prizo atsiėmimo sąlygos. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per savaitę po gauto laimėjimo pranešimo, laimėtojas praranda teisę į prizą.
- Žaidimo Dalyviai, laimėję Žaidimą, sutinka dėl prizo įteikimo pateikti savo adresą Organizatoriui (tuo pačiu sutikdamas, kad tuo atveju, jei prizo įteikimą organizuos Rėmėjas, kad Dalyvio duomenys reikalingi prizo įteikimui bus Organizatoriaus perduoti Rėmėjui išimtinai prizo įteikimo tikslais).
ASMENS DUOMENYS
- Dalyviai, dalyvaudami Žaidime, suteikia sutikimą Organizatoriui tvarkyti Dalyvių asmens duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, gyv, vietos miestas, tel. numeris). Žaidimo organizavimo, vykdymo, Žaidimo rezultatų skelbimo bei prizo įteikimo tikslais Žaidimo vykdymo metu ir 3 mėnesius po Žaidimo pasibaigimo dienos.
- Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, kontaktinis el. paštas asmens duomenų klausimais: [email protected].
- Dalyvis duomenis privalo pateikti pagal Taisykles, jų nepateikus, Organizatorius negalės nustatyti, ar yra išpildytos Žaidimo sąlygos.
- Dalyvio asmens duomenys gali būti teikiami to pareikalavus kompetentingoms valstybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus. Dalyvio asmens duomenys nebus perduodami į trečiąsias valstybes.
- Dalyvis, kaip duomenų subjektas, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su Dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Dalyvis turi teisę atšaukti savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
- Organizatorius neatsako už informacijos, kurią apie save pateikia Dalyviai, turinį ir jos pateikimo formą. Joks informacijos apie Dalyvį paskelbimas, jeigu atitinkamą informaciją yra pateikęs Dalyvis, negali būti laikomas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu.
- Organizatorius nėra atsakingas už Dalyvio duomenų gavimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos Organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, internetinio ryšio gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės.
- Organizatorius neatsako už Dalyvių išlaidas ir (arba) nuostolius, susijusius su dalyvavimu Žaidime.
- Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje : https://www.tv3.lt/aplink-pasauli-su-jacobs.
- Organizatorius neatsako, jeigu ne dėl Organizatoriaus kaltės laimėtojas neatsako į asmeninę žinutę dėl Prizo laimėjimo ir iki nurodyto termino nepateikia savo asmens duomenų, reikalingų prizo pristatymui.