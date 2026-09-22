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Raudonasis kilimas. Turinio kūrėjų apdovanojimai "Patinka"
Turinio kūrėjų apdovanojimai "Patinka"
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Raudonasis kilimas. Turinio kūrėjų apdovanojimai "Patinka"
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Turinio kūrėjų apdovanojimai "Patinka"
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Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Antanas Jakimavičius
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Dizainerė Olesia Les ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo
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Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Saulius Jeruslanovas
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Sandra ir Viktoras Vaikšnorai ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo
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Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Martynas Tyla su žmona
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Andrius Užkalnis atskleidė, kodėl renginyje pasirodė be mylimosios
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„Patinka“ apdovanojimų metu raudonuoju kilimu žengė Daina ir Antanas Bosai: parodė išskirtinį stilių
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Oksana Pikul „Patinka“ apdovanojimuose rado pamergę savo vestuvėms: štai kas ji
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Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Justas Pečeliūnas
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Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Lina Talžūnaitė su sužadėtiniu Ignu Leliu
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Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Paulius Samoška
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Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Rimvydas Širvinskas-Makalius
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Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus
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Paulius Samoška prajuokino visą „Patinka“ apdovanojimų publiką: štai ką pasakė
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