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Raudonasis kilimas. Turinio kūrėjų apdovanojimai "Patinka"
Turinio kūrėjų apdovanojimai "Patinka"
Raudonasis kilimas. Turinio kūrėjų apdovanojimai "Patinka"
Turinio kūrėjų apdovanojimai "Patinka"
Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Antanas Jakimavičius
Dizainerė Olesia Les ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo
Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Saulius Jeruslanovas
Sandra ir Viktoras Vaikšnorai ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo
Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Martynas Tyla su žmona
Andrius Užkalnis atskleidė, kodėl renginyje pasirodė be mylimosios
„Patinka“ apdovanojimų metu raudonuoju kilimu žengė Daina ir Antanas Bosai: parodė išskirtinį stilių
Oksana Pikul „Patinka“ apdovanojimuose rado pamergę savo vestuvėms: štai kas ji
Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Justas Pečeliūnas
Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Lina Talžūnaitė su sužadėtiniu Ignu Leliu
Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Paulius Samoška
Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Rimvydas Širvinskas-Makalius
Ant „Patinka“ apdovanojimų raudonojo kilimo pasirodė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus
Paulius Samoška prajuokino visą „Patinka“ apdovanojimų publiką: štai ką pasakė