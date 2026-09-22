Projektas baigėsi, dėkojame balsavusiems!
Bitė skėčius laimėjo:
Darius Macas Ma*****[email protected]
Vilma butv*****[email protected]
Renata Banaitiene tikt****[email protected]
Bitė maišelius laimėjo:
Simona Kazlauskienė simu******[email protected]
Žydrūnas Dudėnas zydru*******[email protected]
KONKURSO TAISYKLĖS
Konkurso sąlygos:
1. Konkursas vyksta tv3.lt svetainėje – nuo 2021 m. birželio 17 d. iki liepos 29 d.
2. Dalyvauti konkurse galite atlikdami testą tv3.lt tinklalapyje specialiame konkurso polapyje https://www.tv3.lt/viko-testas.
3. Laimėtojų paskelbimas: 2021 m. liepos 30d. tv3.lt tinklalapyje.
Dalyvavimo konkurse sąlygos:
1. Konkurso dalyviu tampama atlikus testą apie Vilniaus kolegiją tv3.lt ir nurodžius savo kontaktinį el.paštą.
2. Konkurso metu surinkti duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais tiek organizatorių, tiek projekto rėmėjų.
Prizai konkurso nugalėtojoms:
7-iems laimėtojams atiteks dovanų rinkinys, kurį sudaro Vilniaus kolegijos džemperis užrašų knygutė ir tušinukas.
Kitiems 7-iems laimėtojams atiteks dovanų rinkinys, kurį sudaro Vilniaus kolegijos gertuvė, užrašų knygutė ir tušinukas.
Konkurso nugalėtojų atranka:
1. Tv3.lt konkurso laimėtojai bus paskelbti 2021 m. liepos 30 d. tv3.lt tinklalapyje.
2. Burtų keliu bus atrinkti 14 nugalėtojų. Laimėtojai bus asmeniškai informuojami el. paštu. Taip pat, jie bus skelbiami internete tv3.lt portale konkurso polapyje.
3. Laimėti gali 1 asmuo iš 1 IP adreso.
4. Visi akcijos dalyviai sutinka, kad laimėjimo atveju jų vardai bus skelbiami.
5. Nugalėtojui neatsiliepus per savaitę nuo laiško gavimo dienos, prizas pereina konkurso organizatoriui.
6. Prizai į pinigus nekeičiami.
Kita svarbi informacija:
1. Laimėtojai turi atsiliepti per savaitę nuo informacijos apie laimėjimą gavimo dienos.
2. Prizas į pinigus nekeičiamas.
3. Laimėtojai bus skelbiami internete tv3.lt portale.
4. Balsuodamas už dalyvius ir pateikdamas prašomus duomenis asmuo patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad jo asmens duomenys (elektroninio pašto adresas) būtų UAB All Media Digital kaip duomenų valdytojo, tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslu konkurso vykdymo metu ir 1 mėnesį po visų konkurso prizų laimėtojų paskelbimo dienos. Konkurso dalyvis privalo pateikti nurodytus asmens duomenis, nes jie būtini konkurso organizavimui ir vykdymui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, konkurso dalyvis negalės būti konkurso organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti konkurse. Konkurso dalyvis bet kuriuo jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpio metu gali raštu kreiptis į konkurso organizatorių ir atšaukti duotą sutikimą (kuris duotas tampant konkursi dalyviu) dėl jo asmens duomenų tvarkymo konkurso organizavimo ir vykdymo tikslu, pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, sustabdyti (išskyrus saugojimą) savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi neteisėtai. Konkurso dalyvis informuojamas, kad atšaukęs savo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo konkurso organizavimo ir vykdymo tikslu, pateikęs reikalavimą sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus ar pateikęs prašymą sunaikinti jo asmens duomenis, kartu laikomas automatiškai, besąlygiškai ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukusiu savo tolesnį dalyvavimą konkurso ir neturinčiu galimybės laimėti konkurso prizus.
5. Konkurso organizatorius – UAB All Media Digital, el. paštas: [email protected].
6. Konkurso rėmėjas ir prizų steigėjas – Vilniaus kolegija.
7. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles ir dalyvavimo sąlygas iš anksto apie tai nepranešus.
PRIZAI
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7 išsprendę testą laimės komplektą:
VIKO džemperis + tuškinukas + užrašų knygutė
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Kiti 7 išsprendę testą laimės komplektą:
Gertuve + tuškinukas + užrašų knygutė
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