Specialistė pataria
Ilona
Kiekvieną kartą prausiantis veidą, jį nusausinti su vienkartine servetėle, o ne rankšluoščiu, kuriame gali būti daug bakterijų.
Specialistė Valentina
Ilona, tai geras patarimas, tik naudoti reikėtų švelnias veidui skirtas popierines servetėles. Jeigu nėra odos pažeidimų, naudoti galima ir įprastą rankšluostį, tik svarbu juo veido netrinti. Rankšluostis turėtų būti kokybiškos sudėties ir naudojamas tik veidui.
Rita
1. Vengti tiesioginės saulės spindulių, nes tai sendina odą. 2. Stengtis kuo mažiau rodyti veido mimikų, nes tai skatins mimikos raukšlių atsiradimą.
Specialistė Valentina
Rita, pirmasis patarimas - aukso vertės! Yra įrodyta, kad saulės spinduliai turi didžiausios įtakos odos senėjimui. Naudoti apsauginį kremą nuo saulės ir rinktis būti šešėlyje - geriausia odos senėjimo prevencija.
Intensyvus veido mimikų rodymas iš tiesų skatina raukšlių formavimasi. Išsiugdžius įprotį jų rodyti mažiau - galėtume padėti odai ilgiau išlikti lygiai, tačiau kas svarbiau - natūrali emocijų raiška ar lygesnė veido oda - vieno atsakymo, žinoma, būti negali...:)
Laura
Nespausti iškilusių spuogelių. Būtinai prausti veidą su prausikliu.
Specialistė Valentina
Laura, gavote puikų patarimą - spuogų spaudimas gali gerokai pabloginti odos būklę, pažeidimo vietoje ženkliai padidėja infekcijos rizika. Antrasis patarimas nėra toks vienareikšmis: naudojant prausiklį riebiai odai, kartais prausikliu rekomenduojame prausti veidą tik vakare, ryte - su vandeniu. Tačiau jeigu prausiklis neturi itin aktyviai veikiančių sudedamųjų dalių - prausikliu galima ir rekomenduojama veidą prausti tiek ryte tiek vakare.
Lina
Mama sakydavo, kad tai, ką tepi ant veido - tepk ir ant kaklo. Ar tai tiesa? Ar veido kremu reiktų tepti ir kaklą?
Specialistė Valentina
Lina, Jūsų mama yra visiškai teisi! Veido kremai skirti tiek veido, tiek kaklo tiek iškirptės sritims. Šios sritys, būdamos atviros saulės spinduliams, sensta ir sausėja nemažiau ir nevėliau nei veido oda. Puikus patarimas ir priminimas!
Erika
Visada drekinti odą, neprausti veido odos muilu nes muilas išsausina odą. Naudoti naturalias priemones odai.
Specialistė Valentina
Erika, patarimas ypač aktualus - iš tiesų odos drėgmės atstatymas ir palaikymas yra geriausia odos priešlaikinio senėjimo požymių prevencija. Įprastas kietas muilas odą sausina, tad rekomenduojame jį keisti dermatologiniu bešarmiu arba odai švelniu prausikliu, atrinktu pagal odos tipą. Natūralios priemonės dažnai puikiai tinka sveikai odai, tačiau jeigu oda yra pažeista - jos neretai gali sudirginti, tad reikėtų jas vertinti kritiškai ir prieš naudojant - išbandyti jas ant mažesnio odos ploto.
Violeta
Jaunystėje nėra reikalo tepliotis visokiais kremais, nes oda įpras ir tada jau visada reiks tepti. Žinoma, neklausiau. :)
Specialistė Valentina
Violeta, dažnai "mamos žino geriausiai", bet jeigu šiuo atveju odą "tepliojate" drėkinančiais ir apsauginiais kremais nuo saulės nuo jaunystės - su laiku oda Jums tik padėkos. :)
Gražina
Neiti miegoti su nenuvalytu makiažu!
Rasa
Visada eiti miegoti nusivalius makiažą, odą palepinkite kaukėmis.
Aistė
Visada, kad ir kokia pavargus bebūtum, būtina nusivalyti makiažą, sudirgusiai odai padeda ramunėlių arbatos kompresai, na, o geriausias draugas sveikas miegas. Valymas, drėkinimas, maitinimas ir sveika mityba tai pagrindinės sudedamosios. Plius meilė sau. Tokie mamos patarimai.
Specialistė Valentina
Gražina, Rasa ir Aiste, gautas patarimas eiti miegoti nusivalius makiažą - labai svarbus, nes švari oda geriau vykdo regeneracinius procesus nakties metu. Likę nešvarumai teršia odą, kemša poras ir didina infekcijų riziką.
Patarimas odą lepinti kaukėmis irgi puikus. Kasdienė odos priežiūra asocijuojasi su higiena, apie ją nemažai kalbama, o ritualams kas savaitę - kaukėms - kartais pritrūksta laiko.. o jo reikėtų rasti! Patarimai apie ramunėlių arbatą - veiksmingi, svarbu turėti omenyje, kad jautrią odą gali sudirginti, tad bandyti atsargiai. Na o miegas - neabejotinas odos grožio ir sveikatos draugas, Jūsų mama teisi. Miego metu aktyvėja odos kraujotaka, į odą plūsta daugiau maisto medžiagų, spartėja regeneracija. Na ir žinoma meilė sau (tobulai netobulam) - patarimas ir įprotis, kurio būtina išmokti dar ankstyvoje jaunystėje norint džiaugtis savo oda visą gyvenimą.
Justina
Rožių vandens kubeliai. T.y rožių vandenį supilstyti į ledukų formeles ir užšąldyti. Rytais masažuoti tuo kubeliu veidą, ypač paakių sritį. Puikiai atgaivina odą. Taip pat senas geras patarimas bent kartą į mėnesį pieno vonia , aišku šiek tiek investicijų reik, bet pasilepinti būtina, jei aplink turite gėlių kioskelių ar parduotuvių tai paprašykite nubyrėjusių rožių žiedlapių,tikrai maloniai atiduota. Tad į vonią pilkite 10-15l pieno + rožių žiedlapiai , užsidėkite mėgiamą veido kaukę ir mėgaukitės oda pasakiškai švelni bus ir spindinti. Neveltui tokias vonias ir Kleopatra mėgo ;)
Specialistė Valentina
Justina, fantastiški ritualai! Bandant ledo kubelius pirmus kartus - rekomenduočiau tai daryti atsargiai, stebėti odos reakciją. Ledo kubeliai tiesiai ant odos gali sukelti kapiliarių išsiplėtimą. Galima tiesiog šaldytuve palaikyti paakių kremą, bus panašus gaivos pojūtis.
Piene esanti laktinė rūgštis švelniai odą eksfolijuoja, dėl to po pieno vonios oda tampa lyg šilkinė, o esantys lipidai odą pamaitina. Taip pat pienas odą veikia raminančiai ir turi priešuždegiminių savybių.
Aušra
Močiutes patarimas - trumpas miegas po pietų- tikra dovana veido odai. Deja, šiuo patarimu nelabai išeina pasinaudoti. Todėl vakare prieš miegą , būtina nusivalyti makiaźą, patepti toniku ir naktiniu kremu. Svarbu, gerai išsimiegoti, kad ryte po akimis nebūtų maišelių. Stresas, rūkymas, alkoholis - dideli dirgikliai odai.
Specialistė Valentina
Aušra, taip, miego metu paspartėja odos ląstelių kaita, dėl to patarimas numigti dienos metu radus tam laiko - būtų vertinga dovana odai. Žalingi įpročiai iš tiesų yra odos estetikos ir sveikatos priešai, susiformavę laisvieji radikalai skatina odos senėjimo procesus ir ląstelių pažaidą. Panašiai odą veikia ir stresas, paveldėjote puikius patarimus!
Laura
Visada, visada vakare prausti veidą, bent 3 - 5min. skirti masažui, drėkinti ir, žinoma, kokybiškai išsimiegoti!
Specialistė Valentina
Laura, teisingi patarimai, viliuosi, jie tapo Jūsų kasdieniais įpročiais, nes iš tiesų tinkamai rūpinantis odos higiena, drėkinimu ir lepinant ją kasdieniais masažais galime ženkliai pagerinti odos kokybę. Tačiau tiems, kas odoje turite pažeidimų, savimasažo nerekomenduočiau. Ritualui nuvykite pas specialistą.
Daiva
Prausti veida truputį vėsesniu vandeniu. Būtinai apsauga nuo saulės spindulių. Prieš miegą visada nusivalyti makiažą.
Specialistė Valentina
Daiva, taip, Jūsų mama teisi - odą rekomenduojama prausti ne šiltesniu nei 40 laipsnių vandeniu, tuomet ji mažiau sausėja, nepažeidžiamas jos barjeras. Apsauga nuo saulės - geriausia odos jaunystės ir sveikatos puoselėtoja, puikus patarimas. Saugoti odą reikėtų ir kremais ir įpročiu vengti būti tiesioginėje saulėje. Apie makiažo nuvalymo svarbą jau kalbėjome - labai vertingas įprotis.
Ugnė
Saugoti veidą nuo tiesioginės saulės, visuomet pasitepti veidą kremu nuo saulės, kad būtų išvengiama senėjimo požymių. Man šiuo metu yra 22 metai ir raukšlių beveik neturiu :)
Specialistė Valentina
Ugne, mama Jums perdavė gerus ir teisingus patarimus. Įrodyta, jog UVA spinduliai turi didžiausios įtakos odos senėjimui, tik reikėtų nepamiršti, kad šie spinduliai gali prasiskverbti net pro stiklą, tad apsaugą nuo saulės naudoti reikėtų ne tik būnant tiesioginėje saulėje, bet ir ilgesnį laiką būnant prie lango.
Akvilė
Nepamiršti nušveisti veido odos, o tam geriausia naudoti kavos tirščius - ne tik pašalina negyvas odos ląsteles, bet ir naikina inkštirus.
Specialistė Valentina
Akvile, odos šveitimas iš tiesų gali labai tiegiamai veikti odą, nes skatina jos suragėjusių ląstelių pašalinimą, aktyvėja odos ląstelių kaita. Kavos tirščiai vargiai panaikins inkštirus, bet sveikai nepažeistai kūno odai tikrai puikiai tiks.
Dovilė
Plauti veida su šaltu vandeniu - auksinis tėcio patarimas!
Specialistė Valentina
Dovile, puikus patarimas. Pabandykite ne tik veido, bet ir kūno odą nuplauti šaltu vandeniu po nusiprausimo. Oda ilgiau išliks stangri ir švytinti.
Giedrima
Kasdien naudoti ryte Eucerin, gerti vandens ne mažiau 2 litrų per dieną, meilė sau ir artimiems.
Specialistė Valentina
Giedrima, nuostabūs patarimai. Išgertas vanduo padeda palaikyti odos drėgmę, vien kokybišką kremą naudoti nepakanka - Jūs teisi!
Audronė
Visada ryte ir vakare nuvalykite veiduką pieneliu nuo visokių dulkių.
Specialistė Valentina
Audrone, labai geras patarimas. Pienelis puikiai tiks sausiaodėms. Kitų tipų odai rekomenduočiau veidą nuo nešvarumų valyti su švelniu prausikliu ir vandeniu.