RED BULL JUMP&FREEZE
RED BULL JUMP & FREEZE – tai unikalus renginys ir didžiausias žiemos sezono nutrūktgalvių susibūrimas viename.
Kaip kitaip apibūdinti varžybas, kuriose trisdešimt komandų savadarbėmis rogėmis čiuoš nuo Tauro kalno, o jo apačioje dalyvių lauks tramplinas, skrydis į orą ir nusileidimas baseine?
RED BULL JUMP & FREEZE Lietuvoje vyko jau du kartus, o mes įsitikinome, kad tautiečių kūrybiškumui nėra ribų: nuo kalno leidosi automobiliai, bokso ringas, ligoninės lova su gimdyve, tigro narvas, namas ir daugybė kitų vaizduotę lavinančių vežėčių. Kas laukia šiemet? Ateikite ir pamatysite! Adrenalino pliūpsnį ir geras emocijas garantuojame.
Renginį stebėti kviečiame vasario 18 d. 12 val. ant Tauro kalno, gyvos transliacijos metu per „TV3 Play“ arba žiūrėti reportažą po varžybų per TV6.
GALERIJA
Neturėtų būti jokių abejonių, kad RED BULL JUMP & FREEZE yra beprotiškai smagus nuotykis, tačiau jeigu jų vis tik turite, įsitikinti padės nuotraukos iš praėjusių renginių.
Galerija Redbull
KOMANDŲ PASIRUOŠIMAS
Susipažinkite su komandomis artimiau ir pamatykite, kaip joms sekasi ruoštis didžiausiai žiemos beprotybei. Reportažai apie dalyvių pasiruošimą bus įkelti sausio 31 d. vasario 3, 7, 10 ir 14 dienomis.
BALSAVIMAS
Red Bull Jump&Freeze balsavimas
Kūrybiškų idėjų ir šaunių projektų yra daug, tačiau vietų ir laiko užteks tik trisdešimčiai komandų. Tad balsuokite už smagiausius projektus, kuriuos norėtumėte pamatyti skriejant nuo tramplino į baseiną ir nulemkite galutinį „Red Bull Jump&Freeze“ dalyvių sąrašą.