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Margučių čempionatas baigėsi! Įskaityti tie balsai, kurie atitiko balsavimo reikalavimus pagal taisykles.

 

Daugiausią balsų surinko ir pagrindinį prizą - CASO DESIGN vakuumatorių GOURMETVAC 380 - laimėjo: s.****[email protected]

 

Antrą, trečia ir ketvirtą vietą dalinasi ir prizą CASO DESIGN kiaušinių virtuvas ED10 laimėjo:

****ante.****[email protected]

 ****[email protected]

 in****[email protected]

 

Burtų keliu išrinkti dalyviai, kurie laimėjo VAGA.lt knygas:

****[email protected]

****[email protected]

****[email protected]

****[email protected]

***a.***[email protected]

****ra.****[email protected]

 

Margučių konkursas


Konkursas pasibaigęs
119 dalyviai

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