Margučių čempionatas baigėsi! Įskaityti tie balsai, kurie atitiko balsavimo reikalavimus pagal taisykles.
Daugiausią balsų surinko ir pagrindinį prizą - CASO DESIGN vakuumatorių GOURMETVAC 380 - laimėjo: s.****[email protected]
Antrą, trečia ir ketvirtą vietą dalinasi ir prizą CASO DESIGN kiaušinių virtuvas ED10 laimėjo:
****ante.****[email protected]
in****[email protected]
Burtų keliu išrinkti dalyviai, kurie laimėjo VAGA.lt knygas:
***a.***[email protected]
****ra.****[email protected]
Margučių konkursas
Konkursas pasibaigęs